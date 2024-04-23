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общество

В Новосибирске умерла известная зоозащитница Екатерина Голобородько

Фото: скриншот видео

Скончалась известная зоозащитница Екатерина Голобородько.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ГБР_ZOO_НСК” опубликовали информацию о том, что в возрасте 35 лет умерла известная зоозащитница Екатерина Голобородько.

Коллеги зоозащитницы написали о ней добрые слова и рассказали, что она была человеком, который всегда и всем готов был помочь. В том числе Екатерина помогала животным в сложных ситуациях.

Завтра, 24 апреля, состоится прощание с Екатериной в крематории на Гусинобродском шоссе, 78.

Напомним, что в Новосибирске похоронили погибшего при теракте в «Крокусе» Григория Будько.

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Валерия Митрохина
Журналист

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