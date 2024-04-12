«Спас беременную и умер»: в Новосибирске похоронили погибшего при теракте в «Крокусе» Григория Будько

Сегодня, 12 апреля, в Новосибирском крематории прошла церемония прощания с погибшим в теракте в «Крокусе» Григорием Будько – близкие и родственники говорят, что мужчина не смог пройти мимо чужого горя и вместе с тёщей спас беременную женщину.

В Новосибирске прошла церемония прощания с погибшим в Crocus City Hall 35-летним уроженцем города Новосибирска Григорием Будько. Перед этим его сестра-близнец устроила панихиду в Москве, где сибиряк жил последние пять лет.

«Гриша остался без мамы, с Ульяной: они двойняшки. В этом году отметили 35-летие. Гриша ухаживал за бабушкой. Следом за мамой уходит и бабушка, — рассказывает двоюродная сестра Любовь Григорьевна. – В 17 лет они остались совсем одни. Им всю жизнь помогали соседи, наши друзья – сейчас они в Барнауле живут. Вот друзья Гриши: у Антона бабушка на руках умерла...»

Двоюродная сестра говорит, что это было самое тяжёлое время для семьи. Через десять лет всё наладилось: Ульяне сыграли шикарную свадьбу, а Григорий после этого переехал жить в Москву.

«Я лично была против, даже Уличка на меня обиделась, но они уехали.... В итоге что получилось, то получилось»,

- с трудом продолжает Любовь.

Тёщин билет

В последний раз Григорий приезжал в Новосибирск 7 марта. Вместе с сестрой Ульяной они отметили день рождения: в семье была традиция праздновать их вместе. Так двойняшки летали друг к другу последние пять лет.

«Гришку любили везде! Он был заведующим большого склада. Понимал и в моде, и в одежде. Он был очень эрудированный парень. Всегда заходит: улыбка на всё лицо, — продолжает двоюродная сестра. – Они с тёщей вдвоём женщину спасли, закрыли собой!»

Как рассказывают родные, билеты на концерт группы «Пикник» 22 марта Григорий подарил тёще: она очень хотела сходить в Crocus City Hall. В последний момент выяснилось, что женщине не с кем пойти, поэтому будущий зять её сопровождал.

«Они закрыли собой беременную женщину: в неё тоже пуля попала, она потеряла ребёнка, но старшего спасли. Была такая информация»,

- рассказывает друг Антон, который ездил в Москву забирать тело.

Дальше опять продолжает Любовь – она говорит, что удалось узнать это, так как в последний момент новосибирец крикнул спасённой женщине: «Если что: я – Гриша Будько!» Такую информацию выяснили близкие, когда узнавали участь новосибирца.

Друзья так же как все увидели фотографию Григория в соцсетях, а потом узнали про страшный теракт. Сестра Ульяна сдала ДНК, чтобы найти останки брата.

«Мы, когда начали звонить, узнавать – сразу началась атака с украинской стороны на телефоны. Все, кто звонил по номеру – сразу телефоны разрываться начали», — вспоминает друг Антон, который искал тело товарища.

Как рассказывают родные и друзья, всё, что известно про геройство Григория – очень на него похоже: он никогда не мог пройти мимо чужого горя.

«Гришу мы хороним здесь, а мама (тёща – прим. Ред.) ещё не найдена»,

- заключила Любовь.

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