В Новосибирске выставили на продажу бляху-муху

На популярном сайте для размещения объявлений появилось необычное предложение о покупке подвесных игрушек под названием «бляха-муха».

Продавец запросил 850 рублей за каждую игрушку. Сибирячка, создающая эти игрушки, утверждает, что они изготовлены из гипоаллергенного хлопка и безопасного холлофайбера.

Игрушки доступны в сером и темно-фиолетовом цветах, с высотой 43 сантиметра и шириной 30 сантиметров, включая крылья и ножки. Продавец также предлагает создание игрушек на заказ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к ремонту двух мостов приступили в Новосибирской области.