В селе Новосибирского района строят новый дом культуры

Двухэтажный дом культуры до конца года возведут в селе Ярково Новосибирского района.

Работы на площадке идут активно. Объект — долгожданный для селян, он придет на смену дому культуры 1955 года постройки. Проектом предусмотрен зрительный зал на 300 мест, студия звукозаписи и библиотека, костюмерные, классы для занятий музыкой и хореографией.

Строители монтируют конструкции кровли, занимаются устройством внутренних инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и канализации. Подрядчиком является ООО «Архитектурно-строительная компания Монолит».

Напомним, на Бердском шоссе Новосибирска построят новый микрорайон.