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общество

Женщине из Новосибирска отказались возвращать норковую шубу в ателье

Фото: freepik.com

Предпринимательница из Новосибирска по решению суда обязана выплатить клиентке ателье 348 тысяч рублей.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска взыскал с ответчицы сумму, включая стоимость утраченного изделия, неустойку, стоимость оплаченной работы, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф, в общей сложности 348 тысяч рублей. Ответчица не согласилась с решением и подала апелляцию, которую рассмотрели в областном суде.

По материалам дела, клиентка обратилась в ателье для ремонта мехового изделия, но после оплаты работы ей не вернули шубу, объяснив, что ее ремонтируют на дому. После неудачных попыток разрешить конфликт, клиентка обратилась в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска опубликовала заработок директоров школ за 2023 год.

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Игорь Кириченко
Журналист

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