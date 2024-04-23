Женщине из Новосибирска отказались возвращать норковую шубу в ателье

Предпринимательница из Новосибирска по решению суда обязана выплатить клиентке ателье 348 тысяч рублей.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска взыскал с ответчицы сумму, включая стоимость утраченного изделия, неустойку, стоимость оплаченной работы, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф, в общей сложности 348 тысяч рублей. Ответчица не согласилась с решением и подала апелляцию, которую рассмотрели в областном суде.

По материалам дела, клиентка обратилась в ателье для ремонта мехового изделия, но после оплаты работы ей не вернули шубу, объяснив, что ее ремонтируют на дому. После неудачных попыток разрешить конфликт, клиентка обратилась в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска опубликовала заработок директоров школ за 2023 год.