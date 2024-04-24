Актриса Муцениеце отсудила у новосибирского актера Павла Прилучного алименты на их детей

Артистка добивалась, чтобы алименты, которые платит Прилучный на их двоих детей — 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию, увеличили.

Головинский районный суд Москвы завершил разбирательства по иску новосибирского актера Павла Прилучного и его бывшей жены Агаты Муцениеце.

Истец требовал пересмотра алиментов на своих детей — 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию. Муцениеце предложила, чтобы до 18-летия Тимофея артист выплачивал детям треть своих доходов, а затем четверть доходов до 18-летия Мии.

Суд удовлетворил иск частично. Ни сама Муцениеце, ни ее агент не желают комментировать произошедшее.

Ранее Сиб.фм сообщал, что актер Прилучный поздравил дочь с днем рождения спустя две недели.