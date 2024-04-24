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проиcшествия

Банда юных мигрантов держит в страхе район Новосибирска

Фото: vn.ru

Жители одного из районов Новосибирска обеспокоены соседством агрессивных подростков-иностранцев.

«Недавно мальчик подошел к моей 13-летней сестре и обматерил ее, грозил электрошокером», — говорит одна из жительниц микрорайона.

Она отметила, что такой парень — не один, случаи запугивания людей юными мигрантами здесь не редкость. На замечания хулиганы реагируют агрессивно. Сейчас сибиряки собирают данные о подростках, чтобы передать их в ПДН.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.

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Галина Чебыкина
Журналист

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