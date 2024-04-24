Диетолог Михалева перечислила самые вредные блюда на завтрак

По словам специалиста, к ним относятся бутерброды и хлопья.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала в беседе с «Газета.Ru» о вредных продуктах и блюдах на завтрак. По ее словам, к неудачным вариантам утреннего приема пищи относятся бутерброды.

«Они обладают высокой калорийностью, но низкой нутритивной ценностью. То есть, такой завтрак быстро насытит организм калориями, повысит уровень глюкозы, инсулина и жира в крови, но не даст длительного чувства насыщения», — объяснила специалист.

На втором месте — «быстрые» завтраки с использованием хлопьев, подушечек, мюсли, гранолы, которые приготовлены из рафинированных злаков с использованием растительного масла и сахара. Также диетолог обратила внимание, что назвать полезным завтраком нельзя и каши быстрого приготовления, так их крупа была полностью рафинирована на производств.

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