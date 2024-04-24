Директора школ Новосибирска зарабатывают от 160 тысяч в месяц

Стали известны зарплаты руководителей новосибирских школ.

О заработках директоров школ за прошлый год рассказали в администрации города.

Ирина Путинцева. Больше всех платят директору гимназии «Горностай» в Академгородке Ирине Путинцевой — 218 тысяч рублей в месяц. Далее идет зарплата руководителя школы № 217 в Кировском районе Елены Третьяковой — 172 тысячи. Тройку лидеров по заработку закрыла Лариса Потеряева — директор лицея № 22 «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе — 167 тысяч рублей.

Четвертое место со 164 тысячами занимает директор Второй Новосибирской гимназии в Ленинском районе Новосибирска Ирина Минхо, пятое досталось главе лицея № 159 В Заельцовском районе Татьяне Горбачевой, которой платят 160 тысяч.

Ранее стали известны зарплаты директоров муниципальных предприятий Новосибирска.