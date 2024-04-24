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спорт

Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о переносе футбольного стадиона «Спартак»

Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области встал вопрос о переносе футбольного поля.

Андрей Травников в интервью на телеканале ОТС рассказал, что сейчас рассматривается разработка реконструкции и переноса на другую площадку футбольного стадиона «Спартак», однако проект является достаточно дорогостоящим, поэтому по бюджетным расходам он не стоит на первом месте.

«Сейчас мы рассматриваем различные участия частных партнеров и застройщиков в данном вопросе», — добавил Андрей Травников.

Напомним, что в Новосибирске в мае назначат нового главного тренера ХК «Сибирь».

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Валерия Митрохина
Журналист

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