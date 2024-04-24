В Новосибирске в мае назначат нового главного тренера ХК «Сибирь»

В мае этого года будет назван новый главный тренер хоккейного клуба «Сибирь».

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью для телеканала ОТС, было принято решение в полной «перезагрузке» руководства и тренерского штаба новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

По его словам, уже в мае этого года объявят нового главного тренера клуба.

Напомним, что Новосибирский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» не стал продлевать действующие контракты с тренерами и топ-менеджером.