сегодня
24 апреля, 13:56
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня
24 апреля, 13:56
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня 13:22
спорт

В Новосибирске в мае назначат нового главного тренера ХК «Сибирь»

Фото: Сиб.фм

В мае этого года будет назван новый главный тренер хоккейного клуба «Сибирь».

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью для телеканала ОТС, было принято решение в полной «перезагрузке» руководства и тренерского штаба новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

По его словам, уже в мае этого года объявят нового главного тренера клуба.

Напомним, что Новосибирский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» не стал продлевать действующие контракты с тренерами и топ-менеджером.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в