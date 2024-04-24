Губернатор Новосибирской области Травников заявил об индексации зарплат бюджетникам на 10,5 %

Андрей Травников сообщил, что в этом году проиндексируют заработную плату.

Во время интервью телеканалу ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в этом году индексируют заработную плату сотрудникам бюджетных организаций.

“По итогам прошлого года официальная статистика показала рост средних заработных плат по Новосибирской области почти 18 процентов”, – рассказал губернатор.

Он также отметил, что в этом году рост заработной платы бюджетным категориям увеличится на 10,5%.

Напомним, что губернатор Андрей Травников поможет новому мэру Новосибирска навести порядок в городе.