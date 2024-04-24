Новоизбранный мэр Новосибирска останется в команде правительства региона

Официально мэр больше не будет числиться членом правительства, но его полномочия будут фактически соответствовать таковым.

Недавно избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сохранит негласный статус члена команды правительства Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире ОТС.

Официально мэр больше не будет входить в состав правительства. Однако его полномочия будут фактически сопоставимы с членами правительства. Это даст ему право голоса при принятии решений по развитию региона, участие в профильных совещаниях и рабочих группах.

Такой подход позволит более тесное взаимодействие между городом и областью, что сделает координацию ресурсов и решение городских задач более эффективными. Губернатор отметил, что важно решать проблемы городского хозяйства, благоустройства, ремонта дорог, развития транспортной инфраструктуры и другие аспекты, влияющие на качество жизни жителей города.

Максим Кудрявцев был избран мэром Новосибирска на заседании горсовета 16 апреля. Его инаугурация запланирована на 26 апреля.