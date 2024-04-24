Новосибирск попытался уничтожить свое уголовное дело и получил второе

Мужчину обвиняют в воспрепятствовании расследованию.

33-летний житель Новосибирска, имеющий судимость, пытался уничтожить уголовное дело по грабежу.

Теперь в отношении него возбудили новое дело за воспрепятствование расследованию.

Первое уголовное дело обвиняемый получил 31 августа 2023 года, когда он находился в кабинете следователя и уничтожил несколько документов.

Дело направлено в Железнодорожный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водителям автобусов из Новосибирска, которые проехали на красный свет, грозит штраф.