Новосибирск занял 12 место в рейтинге доступности остановок транспорта

По данным РБК Новосибирск и Marketing Logic, Новосибирск занял 12 место среди городов-миллионников по доступности инфраструктуры общественного транспорта для жителей.

Доля горожан, проживающих в радиусе 500 м и 1000 м от остановок, составила 91,45% и 99,65% соответственно.

Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, где 98,5% жителей имеют шаговую доступность к остановкам общественного транспорта (до 500 м). На втором и третьем местах расположились Ростов-на-Дону (95%) и Екатеринбург (94,85%). Новосибирск опережают также Уфа (94,43%), Нижний Новгород (94,35%), Красноярск (93,79%), Москва (93,49%), Самара (92,98%), Челябинск (92,76%), Краснодар (92,42%) и Волгоград (92,19%).

Наименьшую доступность к остановкам общественного транспорта среди городов-миллионников имеют жители Омска, где только 90,5% проживают в радиусе 500 м от остановок. Исследование было проведено на основе данных Росстата и собственных данных компании Marketing Logic.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 28 апреля в Новосибирске из-за легкоатлетической эстафеты перекроют автодвижение.