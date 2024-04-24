Новосибирский офицер Панферов прокомментировал задержание замминистра обороны и высказался о Военном городке

Офицер, командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов прокомментировал ситуацию с задержанием замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который занимался вопросом Военного городка в Новосибирске. Об этом он написал на личной странице паблика «ВКонтакте».

Панферов отметил, что эта ситуация в очередной раз несет репутационный вред для Министерства обороны. Он отметил, что такие ситуации недопустимы в условиях СВО.

Офицер рассказал, что после его публичного обращения к президенту Владимиру Путину о недопустимости утраты новосибирского военного городка были достигнуты предварительные договоренности о встрече с представителями Министерства обороны. Однако, по словам Панферова, никто из министерства в Новосибирск так и не приезжал.

«В сложившейся ситуации обращаюсь к Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой отозвать иск ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России о признании незаконным постановления правительства Новосибирской области от 27.07.2005 г. №54 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Новосибирской области. Также обращаюсь к Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой оказать содействие в создании на спасенной территории новосибирского Военного городка, на базе исторического парка «Россия — моя история» масштабного Музея военной истории Сибири », — написал комбат «Веги».

Ранее Сиб.фм сообщал, что замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки.