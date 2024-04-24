Оправданного новосибирца, которого обвиняли в убийстве на пляже «Бумеранг», вновь задержали

Прудникова, которого оправдали по обвинению в убийстве на пляже «Бумеранг», задержали.

28 июня 2018 года на пляже «Бумеранг» в Новосибирске был убит 16-летний Дмитрий А. Подростка убили несколькими ударами ножа — у него была перерезана сонная артерия. Следствие трижды отправляло фоторобот предполагаемого убийцы в СМИ и соцсети. Родители даже обращались к экстрасенсам, но поймать преступника удалось только через три года. Им оказался 21-летний Иван Прудников, который работал охранником на том же пляже.

Прудников признался в убийстве и показал, как расправился с Дмитрием, но вскоре отказался от своих показаний.

Адвокат подозреваемого в убийстве 21-летнего Ивана заявил о наличии у него алиби. По его словам, все доказательства в деле – это показания бывшей девушки Прудникова Ольги Т., после которых следователи сняли подозрения в убийстве с ее брата-полицейского и объявили в розыск Ивана. В суде подозреваемый заявил, что на него надавили, а на работу в кемпинг он устроился через три дня после убийства.

В феврале суд оправдал Ивана Прудникова. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

В данный момент прокуратура и родители погибшего обжаловали приговор суда. Приговор Советского районного суда Новосибирска был отменен. Теперь дело направили на новое рассмотрение, а Прудникова задержали и отправили под стражу. Он пробудет под стражей минимум до 24 июля.