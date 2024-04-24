Отопительный сезон в Новосибирске могут завершить в первой половине мая

В первой половине мая могут уже завершить отопительный сезон в городе.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, уже в мае после потепления могут отключить отопление по всему городу.

Уточняется, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд составляет +8 градусов и выше, в этот момент завершается отопительный сезон.

Соответственно, по данным синоптиков, уже с первого мая подобная температура ожидается и в Новосибирске – она продержится весь месяц.

Напомним, что на Новосибирск обрушится снегопад 24 апреля.