Парень сыграл «Седую ночь» на вокзале Новосибирска

Молодой человек устроил необычное музыкальное выступление на вокзале "Новосибирск-Главный".

Парень случайно обнаружил музыкальный инструмент на втором этаже в одном из залов ожидания и начал играть на рояле. Многие пассажиры, находившиеся там, присоединились к игре парня, подпевая и снимая виртуозную игру музыканта на телефоны.

Особенно популярной оказалась исполненная им композиция "Седая ночь" из репертуара группы "Ласковый май".

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске митингуют недовольные закрытием игровой зоны дети и лезут через забор.