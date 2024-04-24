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вчера 23:01
общество

Парень сыграл «Седую ночь» на вокзале Новосибирска

Фото: Новосибирск с огоньком

Молодой человек устроил необычное музыкальное выступление на вокзале "Новосибирск-Главный".

Парень случайно обнаружил музыкальный инструмент на втором этаже в одном из залов ожидания и начал играть на рояле. Многие пассажиры, находившиеся там, присоединились к игре парня, подпевая и снимая виртуозную игру музыканта на телефоны.

Особенно популярной оказалась исполненная им композиция "Седая ночь" из репертуара группы "Ласковый май".

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске митингуют недовольные закрытием игровой зоны дети и лезут через забор.

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Игорь Кириченко
Журналист

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