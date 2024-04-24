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общество

В Новосибирске митингуют недовольные закрытием игровой зоны дети и лезут через забор

Фото: Telegram Новосибирск с огоньком

Юные новосибирцы возмущаются из-за слишком раннего закрытия детской площадки.

Об этом сообщают в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на письмо подписчиков.

«На Чемском вечером закрывают детскую площадку «Кораблик» на замок, детей не пускают, хотя время не позднее — 20:00. Дети устраивают митинги и пытаются перелезть через забор», — говорится в посте.

На кадрах видно, как компания ребят ходит у площадки, затем несколько человек забираются на ее ограждение.

В комментариях некоторые сибиряки поддержали решение закрывать территорию, по их словам, так будет тише и чище. Другие же вступились за детей.

Ранее мы рассказывали, как дети Сибири познакомились с историей денег и передовыми технологиями на выставке «Россия» на ВДНХ.

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Галина Чебыкина
Журналист

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