Роспотребнадзор прокомментировал сообщения об опасности воды из-под крана в Новосибирске

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области высказались по поводу распространяемых в мессенджерах аудиосообщений о предполагаемой опасности употребления воды из-под крана.

В таких сообщениях женский голос предупреждает о том, что Роспотребнадзор якобы строго настоятельно рекомендует не пить воду из-под крана, и утверждает об увеличении обращений в службу скорой помощи с жалобами на рвоту и расстройство живота.

Однако в Роспотребнадзоре Новосибирской области подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и под контролем. Не отмечается роста заболеваемости, а сообщение, которое настораживает жителей, является ложным.

Ведомство также подчеркнуло, что качество воды регулярно проверяется через лабораторные исследования проб, собранных в мониторинговых точках.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске затопило участок набережной и парка «Арена» из-за паводка.