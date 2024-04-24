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общество проиcшествия

Самолет, летевший в Омск, совершил вынужденную посадку в Толмачево

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Самолет, который летел в Омск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.

Как сообщает телеграм-канал «Aviaincident», в Толмачево совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся в Омск.

Во вторник, 23 апреля, самолет Boeing-767–300 авиакомпании «АЗУР эйр» летел из Пхукета в Омск.

Во время полета экипаж заметил повышенную вибрацию левого двигателя. Они решили совершить посадку в аэропорту Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске оштрафовали мигрантов-таксистов возле Толмачево.

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Нина Раневская
Журналист

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