Сиб.фм собрал актуальную информацию о ходе специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка, пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено до 95 украинских боевиков, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Краснолиманском направлении штурмовики, авиация и артиллерия войск «Центр» поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Терны, Торское и Григоровка. Потери противника составили свыше 70 человек, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении штурмовиками освобождены два квартала в западной части Артемовска, десантники оказывали содействие по овладению городом на его северной и южной окраинах.

В районах населенных пунктов Григоровка и Калинина бойцы Южной группировки войск ударили по резервам врага. В районах населенных пунктов Серебрянка и Веселое уничтожены склады боеприпасов ВСУ. Ликвидировано до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бойцы «Востока» поразили украинцев в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое. В районе населенного пункта Новомайорское уничтожена мобильная огневая группа ВСУ, в Малиновке — диверсионно-разведывательная группа. Украина потеряла до 130 солдат, боевую бронированную машину, два пикапа, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении артиллерия уничтожила до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Итоги работы российских войск за предыдущие сутки — в нашем отдельном материале.