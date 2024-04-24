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общество

Сургутские врачи спасли трехмесячного малыша с врожденным заболеванием почек

Freepik, authors: VAWiley

При обследовании у малыша диагностировали врожденный гидронефроз.

В Сургуте медики провели операцию трехмесячному малышу по спасению почки. Ранее ребенку поставили страшный диагноз — врожденный гидронефроз. Об этом сообщает ugra-news.

«В случае с нашим маленьким пациентом правая почка была значительно увеличена в размерах и занимала практически половину брюшной полости. Чашечки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объемом до 170 мл», — рассказали медики.

Хирурги провели операцию по пластике лоханки и мочеточника. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Напомним, в Нижневартовске врачи спасли малыша со смертельным заболеванием почек.

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Дарья Бочкун
журналист

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