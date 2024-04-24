В Новосибирске 3 мужчин избили и ограбили прохожего

В Новосибирске арестовали троих мужчин, которые на улице поймали незнакомца и отобрали у него деньги.

В полицию обратился 32-летний местный житель. Заявитель рассказал, что в Заельцовском парке его избили трое неизвестных. После чего, отобрав три тысячи рублей, скрылись в неизвестном направлении.

Силовики установили личности подозреваемых и при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали их по местам проживания. Нападавшим 20, 29 лет и 31 год, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске осудят мужчину, который убил и ограбил человека 25 лет назад.