В Новосибирске 562 участника ЧВК получат удостоверение ветеранов боевых действий

Губернатор НСО сообщил, что участники ЧВК получат удостоверение ветеранов боевых действий.

Андрей Травников в интервью телеканалу ОТС рассказал о том, что участники ЧВК сейчас могут получить льготы за полученные ранения в зоне боевых действий, которые были назначены еще в прошлом году.

«В том году мы с фондом “Защитник Отечества” нашли способ, как выплачивать региональные выплаты участникам ЧВК, даже если у них нет соответствующих медицинских документов. В этом году также будет продолжаться данная программа, чтобы не осталась ни одного забытого героя», — подчеркнул губернатор.

Также Андрей Травников отметил, что в конце осени прошлого года был разработан порядок выдачи сертификатов для участников ЧВК, напомнив, что данное удостоверение дает право как на федеральные льготы, так и на региональные.

«Сейчас 562 комплекта документов направлено на участников ЧВК и на сегодняшний день уже 70 человек получили льготы по ним», — дополнил Андрей Травников.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников рассказал о финансовой поддержке при паводке.