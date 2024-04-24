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общество

В Новосибирске и области хотят закрыть часть «наливаек»

Фото: пресс-служба областного парламента

Депутаты предложили запретить продажу после 22:00.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассматривают предложения по ограничению работы точек продажи алкоголя, известных как «наливайки».

Спикер парламента Андрей Шимкив сообщил журналистам, что рассматриваются различные варианты, включая закрытие точек продажи алкоголя в некоторых домах. Один из предложенных вариантов — запрет продажи алкоголя после 22:00, а также возможное закрытие точек продажи в некоторых домах.

Эти меры обсуждаются в рамках сотрудничества с Главным управлением МВД по региону.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска появится антивандальный мост за 13 миллионов рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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