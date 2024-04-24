В Новосибирске и области хотят закрыть часть «наливаек»

Депутаты предложили запретить продажу после 22:00.
Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассматривают предложения по ограничению работы точек продажи алкоголя, известных как «наливайки».
Спикер парламента Андрей Шимкив сообщил журналистам, что рассматриваются различные варианты, включая закрытие точек продажи алкоголя в некоторых домах. Один из предложенных вариантов — запрет продажи алкоголя после 22:00, а также возможное закрытие точек продажи в некоторых домах.
Эти меры обсуждаются в рамках сотрудничества с Главным управлением МВД по региону.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска появится антивандальный мост за 13 миллионов рублей.