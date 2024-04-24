В Первомайском районе Новосибирска появится антивандальный мост за 13 млн рублей

С начала 2023 года МКУ «Гормост» получило управление 65 пешеходными мостами в Новосибирске.

Более половины из них требуют ремонта. Втекущем году планируется привести в порядок два из них.

Первый мост, который находится в районе остановки «Звездная», был построен в 2006 году и с тех пор накопил некоторые дефекты. Специалисты сейчас активно устраняют эти проблемы. В ходе работ мосту будет обеспечена надежная антикоррозийная защита металлических конструкций, заменены поврежденные бетонные элементы, а также обновлено остекление на прочный монолитный поликарбонат.

Для повышения безопасности и комфорта пешеходов на мосту установят специальное полимерное покрытие на ступенях и проходной части, а также систему видеонаблюдения для обеспечения порядка.

Кроме того, планируется улучшить освещение моста, добавив как функциональное, так и декоративное освещение, чтобы создать эффектный облик сооружения.

Работы по ремонту выполняет подрядная организация «Дорожно-мостовая инспекция», при этом также планируется замена спусков для колясок и устранение дефектов железобетонных элементов.

На все работы выделено около 13 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют летом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск занял 87-е место в рейтинге городов по доходности недвижимости.