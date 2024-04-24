В Новосибирске ищут 12-летнюю девочку с черным рюкзаком

В Новосибирске пропала 12-летняя девочка Анастасия.

Она не вернулась домой после уроков в среду, 24 апреля. Пост о её исчезновении был опубликован в группе «На ОбьГЭСе». Родители ребенка уже обратились за помощью в полицию.

По словам родителей, Настя вышла со школы около 12:36 и дошла до остановки общественного транспорта «Ветлужская». Там она встретила одноклассников и села вместе с ними в автобус №115. После этого о её местонахождении нет информации. У девочки не было с собой мобильного телефона. Она ничего не сообщила своим одноклассникам.

У Анастасии рост 152 сантиметра и была одета в черную куртку, ботинки, шапку и снуд. Она также была с черным рюкзаком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полуслепой наводчик из зоны СВО пытается попасть на обследование в Новосибирский военный госпиталь №425.