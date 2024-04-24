В Новосибирске микрорайон «Клюквенный» получит свет от «Россетей»

Специалисты АО «РЭС» приступили к строительству комплекса объектов для электроснабжения одного миллиона квадратных метров жилья в микрорайоне «Клюквенный» Новосибирска, где будут жить 35 тысяч человек.

Как говорится в сообщении электросетевого холдинга, энергетики проложат 11 км линий электропередачи, введут в работу распределительный пункт и 11 трансформаторных подстанций 10 кВ общей мощностью трансформаторов свыше 21 МВА. Питающим центром станет подстанция 110 кВ «Солнечная», которая обеспечивает электроэнергией потребителей в Калининском районе Новосибирска. Мощность присоединения первой очереди микрорайона составит 9,5 МВт, уточнили в компании.

Ранее мы рассказывали, что для расточительных жителей Новосибирской области в 2 раза подорожает электричество.