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общество

В Новосибирске нашли подозреваемых в угрозах школьнице электрошокером

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сотрудниками полиции были установлены двое несовершеннолетних.

В Новосибирске были обнаружены двое подростков, 11 и 13 лет, которых подозревают в угрозах в отношении школьницы на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении хулиганских действий. По данному факту региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский офицер Панферов прокомментировал задержание замминистра обороны и высказался о Военном городке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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