В Новосибирске нашли подозреваемых в угрозах школьнице электрошокером

Сотрудниками полиции были установлены двое несовершеннолетних.

В Новосибирске были обнаружены двое подростков, 11 и 13 лет, которых подозревают в угрозах в отношении школьницы на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении хулиганских действий. По данному факту региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский офицер Панферов прокомментировал задержание замминистра обороны и высказался о Военном городке.