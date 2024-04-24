В Новосибирске при строительстве моста выявили нарушения на 3 млрд руб

На три миллиарда рублей было выявлено нарушений при строительстве четвертого моста в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба заксобрания Новосибирской области, ссылаясь на главу областной Контрольно-счетной палаты, в конце 2023 года заместитель генерального директора группы «ВИС» Сергей Юдин отметил, что ООО «Сибирская концессионная компания» введет в эксплуатацию четвертый мост через Обь в конце 2024 года, соответственно, это на год позже установленного срока.

Но в результате, по словам главы КСП Елены Гончаровой, после проверки Казначейства Российской Федерации стало известно, что объекты не были введены даже в назначенный срок.

Таким образом, при проверке были выявлены нарушения при строительстве моста — они составили сумму три миллиарда рублей.

Напомним, что к ремонту двух мостов приступили в Новосибирской области.