В Новосибирске рассказали, когда в регион вернется тепло

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» предоставили прогноз погоды для Новосибирска на вторую половину недели.

В четверг, 25 апреля, ожидается преимущественно безосадочная погода. Температура ночью составит -6 градусов, а днем поднимется до +7 градусов.

В пятницу, 26 апреля, также прогнозируется погода без значительных осадков. Ночью температура опустится до -4 градусов, а днем поднимется до +11 градусов.

По данным синоптиков «Яндекс Погода», в субботу, 27 апреля, ожидается потепление. Ночью ожидается +2 градуса, днем — +13 градусов.

В воскресенье, 28 апреля, ночью температура не опустится ниже +8 градусов, а днем составит +14 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с 28 апреля запустят речные пригородные маршруты.