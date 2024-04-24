В Новосибирске женщина-продавец напала на журналистов из-за репортажа о негодном товаре

Команда «ОТС-ТВ» попала в замес, желая помочь покупателю поменять сломанный товар на хороший.

В редакцию программы «Экстренный вызов» телеканала «ОТС-ТВ» обратился житель Новосибирска Дмитрий. Он пожаловался на незаконные действия продавца. Так, мужчина столкнулся с грубейшим нарушением и ущемлением прав потребителя.

Сибиряк работает шофером на рефрижераторе. Он решил купить термос для еды, который нашел на сайте бесплатных объявлений. Продавец отправил покупателя в пункт выдачи, расположенный в доме № 74/4 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Жанна Насонова, которая представилась хозяйкой, выдала товар и получила переводом оплату.

Сразу проверить покупку Дмитрий не смог, вскрыл коробку только дома. Оказалось, товар непригоден для использования — вернуть его мужчина или обменять самостоятельно не смог — получал отказы в грубой форме. Тогда он обратился к журналистам.

7 марта, получив редакционное задание разобраться в ситуации и подготовить к эфиру материал, журналист Горланов Вячеслав и телеоператор Менин Константин записали интервью с потребителем, сняли на видео сам термос, и отправились на склад.

У журналиста был в руках микрофон с логотипом ОТС, на операторе — брэндированный жилет, оба были атакованы и вытолканы на улицу агрессивной женщиной. Дама кричала, что они не имеют права находиться на территории частной собственности, угрожала охраной и полицией, дралась. Во время потасовки едва не пострадало полетевшее на землю оборудование съемочной группы. Все время неадекватную скандалистку прикрывал и поддерживал ее спутник-мужчина.

Отметим, журналисты и потерпевший спокойно говорили с женщиной, голос не повышали. Сейчас в ситуации разбираются в следственном комитете.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мужчина напал на криминального журналиста из-за замечания о неправильной парковке авто.