В строительстве моста в Новосибирске нашли несоответствия на 3 млрд

В Новосибирске у строящегося по концессии четвертого моста выявили несоответствия проектной документации в работах на 3 млрд рублей.

По данным пресс-службы областного Заксобрания, в конце 2023 года заместитель гендиректора группы «ВИС» Сергей Юдин заявил, что ООО «Сибирская концессионная компания» введет в эксплуатацию четвертый мост через Обь в конце 2024 года — на год позже предусмотренного контрактом срока.

Требования об устранении нарушений при строительстве моста рассматриваются в суде, в отношении объекта проводилась проверка со стороны Казначейства РФ.

«Ни один из областных объектов, (строящихся в рамках государственно-частного партнерства), не был введен в назначенный срок. Дополнительными соглашениями сроки проектирования и строительства были увеличены, но в эти сроки объекты не были завершены», — сказала глава КСП Елена Гончарова.

Ранее мы рассказывали, что к ремонту двух мостов приступили в Новосибирской области.