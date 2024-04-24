Заместителя начальника ФНС Новосибирской области подозревают в получении взятки 5 млн руб

В Новосибирске задержали заместителя начальника ФНС НСО.

По данным пресс-службы СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области, заместитель начальника отдела налоговой инспекции региона договорился с представителем местной фирмы о том, что поможет в прохождении налоговых проверок за 5 миллионов рублей.

И в момент, когда заместитель получал свои деньги, его успели задержать.

В результате чего, в ближайшее время задержанному будет предъявлена мера пресечения.

Напомним, что глава СК проверит дело о хулиганстве подростка-мигранта в Новосибирске.