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общество

Заместителя начальника ФНС Новосибирской области подозревают в получении взятки 5 млн руб

Фото: СУ СК России

В Новосибирске задержали заместителя начальника ФНС НСО.

По данным пресс-службы СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области, заместитель начальника отдела налоговой инспекции региона договорился с представителем местной фирмы о том, что поможет в прохождении налоговых проверок за 5 миллионов рублей.

И в момент, когда заместитель получал свои деньги, его успели задержать.

В результате чего, в ближайшее время задержанному будет предъявлена мера пресечения.

Напомним, что глава СК проверит дело о хулиганстве подростка-мигранта в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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