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общество

Глава СК проверит дело о хулиганстве подростка-мигранта в Новосибирске

Фото: СК РФ

Бастрыкин заинтересовался хулиганом, который держит в страхе один из микрорайонов Новосибирска.

По данным пресс-службы СУ СК России, глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался историей о хулиганстве подростка-мигранта, который ведет себя агрессивно, матерится и угрожает жителям микрорайона электрошокером.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что глава СК высказался о мигрантах и количестве их преступлений в стране.

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Валерия Митрохина
Журналист

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