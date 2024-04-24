Глава СК проверит дело о хулиганстве подростка-мигранта в Новосибирске

Бастрыкин заинтересовался хулиганом, который держит в страхе один из микрорайонов Новосибирска.

По данным пресс-службы СУ СК России, глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался историей о хулиганстве подростка-мигранта, который ведет себя агрессивно, матерится и угрожает жителям микрорайона электрошокером.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что глава СК высказался о мигрантах и количестве их преступлений в стране.