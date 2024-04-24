Жительница Тюмени встретит пенсию в тюрьме из-за более 600 граммов наркотиков

Женщина приобрела партию запрещенный веществ для сбыта и личного употребления.

Центральный районный суд Тюмени по всей строгости наказал 56-летнюю местную жительницу, которая распространяла запрещенные вещества. Об этом сообщает Вслух.ru.

Женщина приобрела партию наркотиков в сентябре 2021 года для последующего сбыта и личного употребления. В мае 2023 года ее задержали. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 30 граммов гашиша и около 300 граммов героина.

Теперь тюменка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле.