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общество

Жительница Тюмени встретит пенсию в тюрьме из-за более 600 граммов наркотиков

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Женщина приобрела партию запрещенный веществ для сбыта и личного употребления.

Центральный районный суд Тюмени по всей строгости наказал 56-летнюю местную жительницу, которая распространяла запрещенные вещества. Об этом сообщает Вслух.ru.

Женщина приобрела партию наркотиков в сентябре 2021 года для последующего сбыта и личного употребления. В мае 2023 года ее задержали. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 30 граммов гашиша и около 300 граммов героина.

Теперь тюменка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле.

#наркотики #тюрьма #уголовное дело
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Дарья Бочкун
журналист

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