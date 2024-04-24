Жителя Кемерова обвиняют в хладнокровном убийстве сожительницы

Суд принял решение продлить арест мужчине — он пробудет в СИЗО до 21 мая 2024 года.

Кемеровский суд продлил срок содержания под стражей 37-летнему местному жителю, которому предъявлено обвинение в жестоком убийстве сожительницы. Об этом сообщает Сибдепо.

Трагедия произошла в феврале 2024 года. Обвиняемый повздорил с 29-летней сожительницей, однако сдержать эмоций не смог и схватился за нож. Он нанес женщине множественные удары в грудь, лицо и шею. Она скончалась на месте.

Первый срок заключения под стражу истек. Однако основания, по которым мужчину в первый раз держали в СИЗО, не изменились. Поэтому суд принял решение продлить арест вплоть до 21 мая 2024 года. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, в Новосибирске судят Геннадия Барсука, который убил пятерых и изнасиловал 6-летнего ребенка.