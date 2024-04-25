95-летие Октябрьского района отметят забегом и концертом

Октябрьскому району Новосибирска исполняется 95 лет, в честь юбилея в городе пройдет ряд мероприятий.

В 14:00 на Михайловской набережной будет дан старт 40-й районной легкоатлетической эстафете памяти Бориса Богаткова, посвященной Дню Победы. В ней примут участие больше 800 человек, среди которых школьники, студенты, общественники, сотрудники предприятий.

На церемонии открытия будут присутствовать почетные гости — ветераны спорта, представители администрации Новосибирска и района-именинника, фехтовальщик на саблях, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Вениамин Решетников.

С 13:30 до 15:00 пройдет праздничный концер, на котором выступят творческие коллективы районного отдела полиции № 6 «Октябрьский», школы № 186, лицея № 185, детского сада № 449 «Солнечный», танцевально-эстрадного центра «Rivers», вокальной студии «Happy KIDS», группа «Бродячие музыканты», выпускница ДШИ № 12 Лиза Волошина, автор песен и исполнитель Ольга Большакова.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на майских праздниках на уборку города выйдет 300 мусоровозов.