АБ «Гвардия»: Новосибирск не является криминальной столицей России

Новосибирск — не криминальная столица страны.

По данным специалистов агентства безопасности «Гвардия», ранее сербский международный портал Numbeo указал, что Новосибирск стал самым криминальным городом в России.

Однако по статистике, которую представили сотрудники АБ «Гвардия», в прошлом году среднее значение индекса безопасности в Новосибирске составило 78,58%, что является средним уровнем криминальных угроз.

Уточняется, что отметка ниже 50% предполагает опасность для жителей.

Напомним, что в Новосибирске журналисты двух СМИ стали жертвами нападения.