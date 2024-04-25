Баскетболистка Беглова рассказала о самых простых упражнениях на баланс тела

По ее словам, самое важное — выполнять все упражнения медленно и вдумчиво, а также тренироваться регулярно.

Профессиональная баскетболистка Елена Беглова рассказала в беседе с «Секретом фирмы» об упражнениях на баланс тела. По ее словам, они способствуют развитию гибкости, повышению эластичности мышц и связок, формированию красивой осанки, а также приводят мышцы всего тела в тонус.

«Освоив искусство сохранять равновесие, вы заметите, как ваша походка станет легче, а движения точнее. Включив упражнения на баланс в свою привычную практику, вы заметите, как в теле появится больше уверенности и силы», — отметила эксперт.

Спортсменка подчеркнула, что упражнения не займут много времени, однако их следует делать медленно и вдумчиво, а самое главное — регулярно. Беглова посоветовала выполнять бег на месте с выпадом, делать боковую планку, а также делать растяжку.

Напомним, тренер Прыгунов поделился эффективными упражнениями для похудения.