Биолог Фомина заявила о способности собак понимать речь человека

По словам специалиста, питомцы понимают интонации и паузы между словами.

Кандидат биологических наук, доцент факультета биоинженерии и ветеринарной медицины ДГТУ Анна Фомина рассказала в беседе с Pravda.Ru, действительно ли собаки понимают то, что им говорит хозяин. По словам специалиста, питомец однозначно понимает интонации, паузы между словами, тембр голоса, ударения в словах, мужской голос или женский, частоту звуков и их высоту.

Что касается слов, то здесь ответить однозначно достаточно сложно. Предполагается, что собаки могут запоминать некоторые слова: кличку, наиболее употребительные команды и слова, которые слышат чаще всего. Вопрос в том, насколько хорошо они воспринимают слова, связанные с предметами.

При этом эксперт подчеркнула, что на умственные способности четвероногих любимцев наибольшее влияние оказывает ранняя социализация. Также не малое значение имеет и сама порода. Есть более умные и менее умные породы. Например, более крупные собаки считаются более умными, чем мелкие. Это спорно, потому что крупным собакам традиционно уделяется больше внимания, их воспринимают как более серьезных, поэтому лучше воспитывают, резюмировала Фомина.

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