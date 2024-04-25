Читинец попал под уголовку за кражу велосипеда у девятилетнего ребенка

Мужчина попросил мальчика дать прокатиться на велосипеде, однако возвращать его законному владельцу в планы не входило.

В Чите ранее судимый местный житель заработал новое уголовное дело за кражу велосипеда у девятилетнего ребенка. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Установлено, что к школьнику подошел мужчина и попросил его дать прокатиться на велосипеде. Мальчик в просьбе не отказал. А когда понял, что незнакомец уезжает, бросился за ним, прося вернуть велосипед. В ответ мужчина ударил ребенка и уехал.

Мальчик сразу обо всем рассказал маме, а она в свою очередь обратилась за помощью к стражам правопорядка. Полицейским удалось установить личность воришки и задержать его. Похищенный велосипед вернули мальчику, а на мужчину завели уголовное дело.

Напомним, в Новосибирске 25-летний парень украл ликер и позвал маму.