День Победы без спиртного отметят в Новосибирске

9 мая в Новосибирске ограничат продажу алкоголя.

Постановление опубликовала администрация города. В местах проведения массовых мероприятий для обеспечения порядка и предотвращения ЧС будет запрещена продажа спиртного.

Магазинам и точкам общепита, расположенным вблизи проведения праздников, рекомендуется организовать торговлю безалкогольными напитками и не продавать напитки в стеклянной таре. Летние кафе должны завершить работу до 23:00.

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