День Победы без спиртного отметят в Новосибирске

9 мая в Новосибирске ограничат продажу алкоголя.
Постановление опубликовала администрация города. В местах проведения массовых мероприятий для обеспечения порядка и предотвращения ЧС будет запрещена продажа спиртного.
Магазинам и точкам общепита, расположенным вблизи проведения праздников, рекомендуется организовать торговлю безалкогольными напитками и не продавать напитки в стеклянной таре. Летние кафе должны завершить работу до 23:00.
Ранее стало известно, какие улицы перекроют в Новосибирске для подготовки парада Победы.