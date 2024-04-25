Доцента новосибирского госуниверситета отправили под домашний арест

В период с января 2020-го по апрель 2023 года преподаватель вуза получил взятку от студента в размере 21 тысячи рублей.

Сегодня, 25 апреля, Советский районный суд Новосибирска вынес решение об избрании меры пресечения доценту кафедры физического воспитания НГУ Сергею Евтушенко.

Его подозревают в получении взятки. По данным следствия, с января 2020 года по апрель 2023 года Евтушенко получил 21 тысячу рублей от студента как плату за пользование тренажерным залом. Однако, по данным правоохранительных органов, эти деньги были оплатой за прохождение аттестации и получение зачёта без посещения занятий.

Суд назначил Евтушенко меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 июня 2024 года.

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