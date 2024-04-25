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общество

Глава СК Бастрыкин проверит состояние дорог в Новосибирской области

Фото: ТУАД

Александр Бастрыкин проконтролирует дороги региона.

По данным пресс-службы СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области, глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дорогами в нескольких населенных пунктах Новосибирской области.

По предварительным данным, в социальных сетях появилась информация о том, что жители поселка Университетский, деревни Ключи и нескольких СНТ возмутились разрушенными дорогами.

СК начали проверку данной ситуации.

Напомним, что глава СК проверит дело о хулиганстве подростка-мигранта в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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