Губернатор НСО Травников занял 13-е место в Национальном рейтинге глав регионов

Травников занял 13-е место в Национальном рейтинге губернаторов.

В России составили национальный рейтинг губернаторов за март и апрель 2024 года. Андрей Травников, глава Новосибирской области, занял 13-е место в топе.

Данные исследования основаны на опросах экспертов. По их мнению, Андрей Травников занимает лидирующую позицию на фоне успешных выборов президента РФ, мэра Новосибирска и одобрения отчета о деятельности правительства региона за прошлый год Заксобранием области.

Аналитики подчеркнули, что стабильность позиции Травникова подтверждает получение дополнительных средств из федерального бюджета регулярного.

Эксперты также отметили присвоение звания Героя России космонавту Анне Кикиной из Новосибирска, заявку на создание Особой экономической зоны (ОЭЗ) и строительство Промышленно-логистического парка.

Напомним, что в Новосибирске 24 апреля состоялся прямой эфир телеканала ОТС, в котором приглашенным гостем стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он ответил на все важные и интересующие вопросы граждан города.