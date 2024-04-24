Индексация зарплат, открытие метро и льготы бойцам СВО. Главные заявления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 24 апреля

В Новосибирске 24 апреля состоялся прямой эфир телеканала ОТС, в котором приглашенным гостем стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он ответил на все важные и интересующие вопросы граждан города.

Об индексации заработной платы

Андрей Травников сообщил, что в этом году проиндексируют заработную плату сотрудникам бюджетных организаций на 10%.

О новом мэре Новосибирска

Губернатор Новосибирской области подчеркнул эффективность Максима Кудрявцева на посту мэра города.

Он считает, что новый градоначальник имеет все качества для того, чтобы успевать решать как наиболее широкие проблемы города, так и все остальные.

Открытие метро

Во время интервью Андрей Травников прокомментировал вопрос о метрополитене города. Он рассказал, что сейчас у станции метро «Спортивная» уже откорректирована техническая часть проекта, а также главной государственной экспертизой подтверждены все внесенные изменения.

По его словам, все работы могут быть завершены уже к лету.

О кондукторах в маршрутках и автобусах

Губернатор Новосибирской области рассказал, что сейчас в городе не планируют убирать кондукторов с общественного транспорта, так как некоторые люди могут прекратить оплачивать проезд и ездить “зайцем”.

Однако для таких случаев хотят ввести ревизоров, которые будут следить за оплатой каждого пассажира.

Финансовая поддержка при паводке

В связи с весенними паводками, которые нанесли достаточно много ущерба всей Новосибирской области, был поднят вопрос о финансовой поддержке со стороны правительства региона.

Тогда Андрей Травников заявил, что такая помощь предоставляется в случае чрезвычайной ситуации в городе, когда определенное природное явление наносит огромный ущерб и потери местным жителям. Например, как это произошло в Орске.

Льготы бойцам СВО

Андрей Травников в интервью рассказал, что участники специальных военных операций сейчас могут получить льготы за ранения в зоне боевых действий.

По его словам, на сегодняшний день 562 участника подали документы на льготу и 70 уже получили их.

О хоккейном клубе «Сибирь»

Из-за глобальных перемен в хоккейном клубе Новосибирска полностью заменили все руководство. И, как сообщил губернатор НСО, уже в мае станет известно, кто будет занимать роль нового главного тренера ХК «Сибирь».

Смена проектировщика Дзержинской линии метро

Андрей Травников рассказал, что сейчас ведутся переговоры о замене проектировщика Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске, так как муниципальное предприятие «Метро Мир» не справилось со своими обязанностями.

О футбольном стадионе «Спартак»

Разработка реконструкции или переноса на другую площадку футбольного стадиона «Спартак» будет рассмотрена не в первую очередь, так как проект может обойтись в крупную сумму денег. Об этом рассказала губернатор Новосибирской области.

«Бессмертный полк» на День Победы

Андрей Травников заявил, что 9 мая в Новосибирске пройдут все традиционные и значимые мероприятия города, однако акция «Бессмертный полк» пройдет в другом формате.