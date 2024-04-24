Пройдет ли «Бессмертный полк» и салют в Новосибирске 9 мая? Ответил губернатор Травников

Губернатор НСО сообщил о программе на День Победы.

В интервью для телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в этом году на 9 мая традиционно пройдет салют в честь празднования Дня Победы.

«По поводу “Бессмертного полка” пока однозначно ответить не могу, но считаю, что нет никаких возможностей для того, чтобы провести его в так называемом очном формате с колонной жителей, как это было в позапрошлом году», — пояснил Андрей Травников.

Он также подтвердил, что все знаковые мероприятия 9 мая обязательно состоятся.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников сообщил о переносе футбольного стадиона «Спартак».